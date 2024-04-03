  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В апреле специалисты Росреестра расскажут тулякам о недвижимости - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В апреле специалисты Росреестра расскажут тулякам о недвижимости

В апреле специалисты Росреестра расскажут тулякам о недвижимости

Публикуем график горячих линий.

В апреле текущего года сотрудники Управления Росреестра по Тульской области проведут горячие линии по вопросам недвижимости. Граждане смогут обратиться к экспертам за правовой и консультационной помощью. 

Расписание горячих линий:

  • 8 апреля — по вопросам кадастровой оценки недвижимости. Тел. 8 (4872) 77-33-18.
  • 17 апреля — по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав объектов недвижимости. Тел. 8(4872) 30-15-82.
  • 18 апреля — по вопросам, связанным с государственным земельным надзором и профилактикой нарушений требований земельного законодательства. Тел. 8 (4872) 77-34-12.
  • 25 апреля — по вопросам контроля и надзора в сфере саморегулируемых организаций (СРО) — тел. 8 (4872) 77-34-08.

 Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 08:45 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Росреестргорячая линия
 
С лип на проспекте Ленина в Туле сняли защитные модули
С лип на проспекте Ленина в Туле сняли защитные модули
Какие дни в Туле самые аварийные
Какие дни в Туле самые аварийные
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.