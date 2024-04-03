В апреле специалисты Росреестра расскажут тулякам о недвижимости

В апреле текущего года сотрудники Управления Росреестра по Тульской области проведут горячие линии по вопросам недвижимости. Граждане смогут обратиться к экспертам за правовой и консультационной помощью.

Расписание горячих линий:

8 апреля — по вопросам кадастровой оценки недвижимости. Тел. 8 (4872) 77-33-18.

— по вопросам кадастровой оценки недвижимости. Тел. 8 (4872) 77-33-18. 17 апреля — по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав объектов недвижимости. Тел. 8(4872) 30-15-82.

— по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав объектов недвижимости. Тел. 8(4872) 30-15-82. 18 апреля — по вопросам, связанным с государственным земельным надзором и профилактикой нарушений требований земельного законодательства. Тел. 8 (4872) 77-34-12.

— по вопросам, связанным с государственным земельным надзором и профилактикой нарушений требований земельного законодательства. Тел. 8 (4872) 77-34-12. 25 апреля — по вопросам контроля и надзора в сфере саморегулируемых организаций (СРО) — тел. 8 (4872) 77-34-08.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00.