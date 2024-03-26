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В среду жители Косой Горы останутся без воды
Фото из архива Myslo

В среду жители Косой Горы останутся без воды

«Тулагорводоканал» сообщает о предстоящих работах.

27 марта, с 12.00 будет ограничена подача холодной воды в пос. Косая Гора. Причина – ремонтно-восстановительные работы в двух домах на ул. Гагарина.

После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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сегодня, в 07:40 0
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