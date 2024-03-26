В среду жители Косой Горы останутся без воды

Фото из архива Myslo

27 марта, с 12.00 будет ограничена подача холодной воды в пос. Косая Гора. Причина – ремонтно-восстановительные работы в двух домах на ул. Гагарина.

После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.