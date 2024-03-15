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Как тульские медики будут работать во время паводка
Фото из архива Myslo.

Как тульские медики будут работать во время паводка

В региональном минздраве обсудили работу больниц в период весеннего половодья и проведение противопаводковых мероприятий.

По поручению заместителя председателя правительства Дмитрия Маркова разработан порядок действий в случае чрезвычайной ситуации, в медучреждениях проверена готовность персонала к действиям при возникновении ЧС. Организовано круглосуточное дежурство работников учреждений из руководящего состава.

— С главами администраций муниципальных образований согласованы маршруты движения бригад скорой помощи на территориях, с которыми возможно нарушение прямого транспортного сообщения. Определены дополнительные места посадок вертолета вблизи населенных пунктов с нарушением прямого транспортного сообщения, — доложил главный врач Центра медицины катастроф Сергей Мухин.

К населенным пунктам, отрезанным паводком, обеспечат доступ через объездные пути. В городе Чекалине и в населенном пункте Орлово Щекинского района будет организовано дежурство скорой медицинской помощи. При необходимости помощь медикам окажут спасатели МЧС. Центр медицины катастроф будет находиться во взаимодействии с Ситуационным центром губернатора и подразделениями МЧС, чтобы иметь актуальную информацию о ходе паводка.

— Оказывать медицинскую помощь в полном объеме необходимо всем нуждающимся, несмотря на половодье. Бригады скорой помощи должны работать в режиме повышенной готовности. От вашей оперативности зависят жизнь и здоровье жителей региона, — подчеркнул министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский.

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