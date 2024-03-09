«Весна на Губернском катке»: В Туле прошло ледовое шоу «Для милых дам»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

8 Марта, в Международный женский день, на Губернском катке прошло ледовое шоу «Для милых дам».

Гости праздника смогли увидеть показательные выступления воспитанников Тульской областной федерации фигурного катания на коньках.

Каждое выступление сопровождалось четверостишиями известных поэтов и писателей. Зрители также увидели фрагменты из мюзикла «Шахматы» и «Остров сокровищ».

С 10 утра проходило массовое катание под романтические весенние композиции. Всем посетительницам катка вручили пряники.

17 марта каток завершит свою работу. Вечерние сеансы в 18.00 и 20.00 традиционно пройдут под музыку тульских диджеев. Состоится розыгрыш призов среди посетителей.