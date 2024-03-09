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«Весна на Губернском катке»: В Туле прошло ледовое шоу «Для милых дам»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

«Весна на Губернском катке»: В Туле прошло ледовое шоу «Для милых дам»

Перед гостями катка выступили юные фигуристы.

8 Марта, в Международный женский день, на Губернском катке прошло ледовое шоу «Для милых дам».  

Гости праздника смогли увидеть показательные выступления воспитанников Тульской областной федерации фигурного катания на коньках.

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Каждое выступление сопровождалось четверостишиями известных поэтов и писателей. Зрители также увидели фрагменты из мюзикла «Шахматы» и «Остров сокровищ». 

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С 10 утра проходило массовое катание под романтические весенние композиции. Всем посетительницам катка вручили пряники. 

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17 марта каток завершит свою работу. Вечерние сеансы в 18.00 и 20.00 традиционно пройдут под музыку тульских диджеев. Состоится розыгрыш призов среди посетителей.

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сегодня, в 11:00 0
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