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Жительница Заокского района заплатит штраф за безответственное отношение к своему участку
Фото из архива Myslo

Жительница Заокского района заплатит штраф за безответственное отношение к своему участку

Территория площадью свыше 12 га заросла сорняками и кустарниками.

В ноябре прошлого года сотрудники межрегионального Управления Россельхознадзора проверили исполнение предписания жительницей Заокского района Тульской области.

Ранее ведомство обязало женщину привести в порядок принадлежащий ей земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 12,2 га.

Требование надзорного органа владелица участка проигнорировала – сорняки и кустарники не удалены, признаки ведения сельскохозяйственной деятельности отсутствуют.

В отношении женщины составили протокол по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ. Суд назначил ей штраф в размере 10 тысяч рублей.

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Фотограф:
сегодня, в 19:25 0
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