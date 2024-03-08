Жительница Заокского района заплатит штраф за безответственное отношение к своему участку

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В ноябре прошлого года сотрудники межрегионального Управления Россельхознадзора проверили исполнение предписания жительницей Заокского района Тульской области.

Ранее ведомство обязало женщину привести в порядок принадлежащий ей земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 12,2 га.

Требование надзорного органа владелица участка проигнорировала – сорняки и кустарники не удалены, признаки ведения сельскохозяйственной деятельности отсутствуют.

В отношении женщины составили протокол по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ. Суд назначил ей штраф в размере 10 тысяч рублей.