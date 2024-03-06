Страховка на один день: зачем тулякам «короткие» полисы ОСАГО

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Несколько дней назад в России стали доступны краткосрочные страховки ОСАГО – на срок от одного дня до трех месяцев.

Для чего нужно это новшество кому пригодятся такие полисы, рассказали эксперты тульского отделения Банка России. Раньше договоры ОСАГО заключались только на год, при этом минимальный период страхования составлял три месяца.

Полисы на 20 дней были доступны лишь тем, кто после покупки машины перегонял ее к месту постоянной регистрации. Новые короткие полисы могут оказаться выгодными для автовладельцев, которые редко пользуются автомобилями.

Например, ими смогут воспользоваться дачники, которые садятся за руль только летом. Прежде чем оформлять короткий полис, стоит уточнить, во сколько он вам обойдется. Для годовых полисов с ограниченным периодом действия используются единые коэффициенты. А для трехмесячной страховки коэффициент составляет 0,5 – такой полис будет стоить вдвое дешевле годовой «автогражданки».

Еще один важный момент: страховка начинает действовать на третий день после заключения договора страхования. Это необходимо, чтобы исключить случаи страхового мошенничества, когда полис оформляют сразу после ДТП.