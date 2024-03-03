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Туляков приглашают отметить Масленицу в ремесленный двор «Добродей»
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают отметить Масленицу в ремесленный двор «Добродей»

Гостей праздника ждет большая развлекательная программа.

17 марта, в завершающий день масленичной недели, в ремесленном дворе «Добродей» пройдет праздник «Что ни двор, то праздник Масленица». Он стартует в 12.00.

У ворот гостей встретят яркие ростовые куклы и заботливые хозяюшки, которые предложат не просто присоединиться к всеобщему празднованию, но и поучаствовать в квесте и заработать приз.

Квест «Масленичная тропа» проведет самых активных по праздничным площадкам. Собрав необходимое количество стикеров, гости смогут поучаствовать в беспроигрышной лотерее и получить сытный масленый блин, уникальный сувенир от добродеев или билет на мастер-класс. 

На игровой программе «Потешная площадь» в течение всего дня пройдут игры, танцы и соревнования. Участникам предстоит заплести косы солнцевороту, построить переправу и даже преодолеть блинопад. В творческом пространстве «РемесЛофт» гости поучаствуют в деревянных играх на площадке «Ручеёк, гора, калач — докажи, что ты ловкач!». 
Подкрепиться и восстановить силы можно будет на Пряничной веранде, где гостей ждёт «Масленица — объедуха» с горячим чаем и сытными угощениями. 

На площадке музейно-выставочного комплекса «Тульский резной наличник» смелые и сильные смогут проявить удаль в конкурсно-игровой программе «Богатырский двор». Мастер-столяр научит работать пилой, забивать гвозди, покажет победную стратегию в боях на мешках. 

В фольклорном театре «Булыжник» зрителей ждет представление народной кукольной комедии «Как Петрушка и Марфушка Масленицу поджидали» в жанре ярмарочного балагана.

В Тульской кузне пройдет шоу «Забавы по-нашему!». Гости станут участниками необычной истории, которая приключилась с кузнецом, столяром и их сестрицей. Все желающие смогут принять участие в творческих и ремесленных мастер-классах.

На главной сцене состоится концерт «Поем и гуляем — зиму провожаем», на котором лучшие коллективы региона подарят гостям свое творчество.

Возрастная категория: 0+. Вход свободный. 

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