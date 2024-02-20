Туляки активно используют эскроу-счета при покупке жилья

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Всего за год их число выросло почти в три раза.

В прошлом году Управление Росреестра по Тульской области зарегистрировало 9143 договора долевого участия, оформленных с использованием эскроу-счетов. Для сравнения – в 2022 году таких договоров было всего 3350.

Эскроу-счет – банковский счет, который используется, чтобы обезопасить сделку между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком. Гражданин вносит средства в качестве оплаты строящегося жилья, после чего они замораживаются. После ввода дома в эксплуатацию, банк переводит средства с эскроу-счета застройщику.

– Обезопасить любую сделку с недвижимостью желает каждый покупатель, а использование такого механизма при покупке жилья в строящемся доме исключает риск попадания в число обманутых дольщиков, – отметила руководитель Управления Росреестра по Тульской области Ольга Морозова.