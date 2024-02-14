В МФЦ Тулы и Новомосковска проходят консультации для потребителей

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Все желающие могут задать свои вопросы специалисту Управления Роспотребнадзора.

Жителям Тулы и Новомосковска доступны также онлайн-консультации по вопросам потребительского законодательства. Они проходят еженедельно, по вторникам и четвергам, в городских МФЦ по следующим адресам:

Тула, ул. Демонстрации, д. 26-Б – с 9.00 до 13.00,

Новомосковск, ул. Московская, д. 7 – с 14.00 до 18.00.

Предварительная запись не требуется, достаточно посетить МФЦ с паспортом в указанное время. Посетителям будет оказана консультативная помощь. При необходимости специалисты помогут составить заявление, жалобу или досудебную претензию.