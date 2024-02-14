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Самых красивых тулячек приглашают на кастинг конкурса «Краса России Тула — 2024»
Фото из архива Myslo.

Самых красивых тулячек приглашают на кастинг конкурса «Краса России Тула — 2024»

Требования просты: красивая внешность, возраст от 14 до 30 лет, рост от 160 см, девушка должна быть не замужем.

XIV ежегодный областной фестиваль красоты и таланта «Краса России Тула — 2024» проводит модельное агентство Gold Models — эксклюзивный представитель по Туле и Тульскому региону национального конкурса красоты «Краса России». 

Девушек, который пройдут отбор на конкурс, ждет мастер-класс по дефиле, фотопозированию, фото- и видеосессия, призы и подарки от организаторов и партнеров.

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Победительница конкурса награждается эксклюзивной короной и лентой, а также получает право представить нашу область на национальном конкурсе «Краса России — 2024», который пройдет в Сочи.

Девушек ждут на кастинг 17 февраля и 2 марта в 15.00 по адресу: Тула, пр. Ленина, 104, офис 212. Подробности по тел. 38-41-33. 

Возрастное ограничение: 6+. 

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