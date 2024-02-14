Богородицких фермеров оштрафовали за чрезмерное использование пестицидов

В конце декабря прошлого года сотрудники межрегионального управления ведомства проверили соблюдение законодательства на предприятии ООО «Богородицксельхозхимия», которое специализируется на выращивании зерновых культур.

Выяснилось, что представители фирмы не организовали должный учёт химикатов, а также превысили нормы расхода препаратов для обработки посевов пшеницы площадью почти в 150 га. Всё это считается нарушением закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

Юридическое лицо и должностное лицо организации оштрафованы по ст. 8.3 КоАП РФ. Кроме того, предприятие обязали устранить причины и условия, способствовавшие совершению правонарушений.