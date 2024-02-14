  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Богородицких фермеров оштрафовали за чрезмерное использование пестицидов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Богородицких фермеров оштрафовали за чрезмерное использование пестицидов

Богородицких фермеров оштрафовали за чрезмерное использование пестицидов

Нарушения были выявлены в рамках проверки Россельхознадзора.

В конце декабря прошлого года сотрудники межрегионального управления ведомства проверили соблюдение законодательства на предприятии ООО «Богородицксельхозхимия», которое специализируется на выращивании зерновых культур.

Выяснилось, что представители фирмы не организовали должный учёт химикатов, а также превысили нормы расхода препаратов для обработки посевов пшеницы площадью почти в 150 га. Всё это считается нарушением закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

Юридическое лицо и должностное лицо организации оштрафованы по ст. 8.3 КоАП РФ. Кроме того, предприятие обязали устранить причины и условия, способствовавшие совершению правонарушений.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 08:20 +2
Другие статьи по темам
Событие
Россельхознадзорпестицидынарушение законодательства
Место
Тульская областьБогородицк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Новый квартал на месте Центрального рынка: квартиры бизнес-класса в центре Тулы стали выгоднее!
Новый квартал на месте Центрального рынка: квартиры бизнес-класса в центре Тулы стали выгоднее!
В районах Тульской области приостановили движение автобусов до деревень и сёл из-за непогоды
В районах Тульской области приостановили движение автобусов до деревень и сёл из-за непогоды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.