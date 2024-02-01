Тульские блогеры с водолазами МЧС «спасли» провалившегося под лёд человека

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

Спасатели познакомили представителей блогеров с правилами безопасного поведения на водоёмах зимой. Обсудили, как отличить прочный лёд от тонкого, как выбраться из воды, если провалился, и как помочь другому человеку.

Дальше — практика. Под присмотром водолазов-спасателей МЧС, ребята изучили приёмы самоспасения и оказания помощи человеку, провалившемуся под лёд.

Специалисты водолазной службы показали всё на своем примере, что нужно делать: в прорубь прыгнул спасатель и сам выбрался из нее. Техника такова — прислониться спиной ко льду, подтянуться на локтях и, помогая движениями ног в воде, вытолкнуть себя на лёд. На ноги сразу не вставать, чтобы снова не провалиться, вместо этого лёжа катиться в сторону берега.

Сотрудники МЧС показали блогерам, как использовать подручные средства, спасательные санки и приспособление «конец Александрова» в случае, когда помощь необходима другому человеку.

Блогеры и сами потренировались. Облачившись в гидрокостюм спасателя, они по очереди окунались в прорубь и старались выбраться из нее. А потом научились и спасать других. Узнали, что в спасении утопающего может пригодиться крепкая ветка, шарф, куртка или даже собственные брюки: главное, чтобы провалившийся под лёд человек ухватился за другой конец предмета, и — тянуть!

Такие мероприятия тульские спасатели проводят регулярно с целью привлечь внимание к соблюдению правил безопасности на льду, а еще чтобы научить людей действовать в нестандартных ситуациях.