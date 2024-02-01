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В Туле при строительстве моста через Упу рабочие нашли артиллерийский снаряд
Фото пресс-службы Росгвардии Тульской области.

В Туле при строительстве моста через Упу рабочие нашли артиллерийский снаряд

Росгвардейцы оцепили территорию.

Ранее Myslo сообщал, что в Заречье был найден артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Стали известны некоторые подробности инцидента.

Опасный снаряд нашли рабочие при строительстве моста через Упу на набережной Дрейера. Прибывшие на место росгвардейцы эвакуировали людей и оцепили территорию до прибытия сотрудников МЧС.

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В Росгвардии напоминают, что в случае обнаружения боеприпасов или предметов похожих на них необходимо отойти от боеприпаса на безопасное расстояние, не подпускать к опасной находке других людей и незамедлительно позвонить по телефону 112.

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