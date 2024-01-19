Тульские аспиранты будут получать повышенные именные стипендии

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

19 января состоялась торжественная церемония вручения дипломов победителям конкурса именных стипендий правительства Тульской области.

40 аспирантов Тульского государственного университета и 10 — ТГПУ им. Л. Н. Толстого будут получать по 20 тысяч рублей ежемесячно в течение первого полугодия.

Конкурс проводится по инициативе губернатора Алексея Дюмина с 2022 года в рамках региональной госпрограммы развития науки и инноваций. Ранее размер именной стипендии составлял 10 тысяч рублей в месяц. Губернатор поручил увеличить объём и число получателей выплаты. В 2024 году стипендиатами станут 100 аспирантов тульских вузов.

Как отметил заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин, в регионе особое внимание уделяется развитию научной сферы и инноватики. Помимо именных стипендий, в рамках конкурса грантов правительства в сфере науки и техники есть номинация для молодых учёных, победители в которой могут получить финансирование в размере 400 тысяч рублей. Также реализуется региональная программа мегагрантов, обеспечивающая поддержку лабораторий с молодыми научными коллективами.

— В рамках Десятилетия науки и технологий в Тульской области на развитие инфраструктуры университетов, лабораторной базы направлен комплекс мер поддержки. Один из приоритетов — привлечение промышленных партнёров, чтобы разработки, которые создают в университетах, имели прикладное значение и внедрялись на предприятиях, — сказал Григорий Лаврухин.