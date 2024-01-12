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После снегопадов в Центральную Россию нагрянут морозы: уже в эти выходные
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

После снегопадов в Центральную Россию нагрянут морозы: уже в эти выходные

Зимой в нашей стране почти всегда работает правило: после сильных снегопадов приходит похолодание.

Русская равнина попала под удар двух атлантических циклонов, рассказывает центр погоды «Фобос». К 12 января оба вихря ослабели.

Но ослабление метелей — лишь одно из следствий перемены атмосферной ситуации. Зимой в России почти всегда после сильных осадков приходит похолодание, ведь снег приносят тёплые фронты вихрей, а вслед за ними всегда идут холодные. Уже сегодня стужа усилится, а оттепели уйдут к югу.

В столице и ближайших регионах температура в пятницу понизится до −13 °С, сохранится небольшой снег. А в субботу и воскресенье осадки прекратятся, и станет ещё холоднее — до −20 °С. Очередной циклон обрушится на Русскую равнину в начале следующей недели: снова усилятся снегопады, но потеплеет: до −2…−4 °С.

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Фотограф:
сегодня, в 12:20 +1
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