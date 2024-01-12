Капремонт детского стационара Щекинской больницы завершат весной

Фото минздрава по Тульской области.

Работы продолжаются одновременно на трех этажах здания в соответствии с графиком. Средства на ремонт выделены из регионального бюджета.

Уже капитально отремонтирована система отопления, завершается монтаж водопровода и канализации. Продолжаются отделочные работы, замена систем жизнеобеспечения и безопасности, установка оборудования и техники.

С началом строительного сезона в стационаре отремонтируют фасад и входные группы. В помещениях появится новая мебель и оборудование. Будут созданы условия для маломобильных пациентов. Планируется, что все работы завершатся весной.

На время ремонта маленькие пациенты получают стационарную медицинскую помощь в другом корпусе медучреждения.

Стационар на улице Лукашина рассчитан на 70 коек и включает три отделения, лабораторию, кабинеты диагностики, ЛФК и массажа. Здесь оказывают специализированную медицинскую помощь детям по ряду заболеваний, в том числе неврологическим и инфекционным. Ежегодно лечение проходят около 1500 маленьких пациентов.