Администрация Тулы прокомментировала перебои с отоплением и горячей водой в Пролетарском районе

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В новогодние каникулы жители Пролетарского района жаловались Myslo на перебои с отоплением и отсутствие горячей воды. В частности, о холодных батареях в своих домах рассказали туляки, проживающие на улицах Кирова, Чапаева, Степанова.

Как рассказали в управлении по городскому хозяйству администрации Тулы, на котельной, обслуживаемой ООО «ТОЗ-Энерго»‎, проводились неотложные работы. На оборудовании частично снизили параметры теплоносителя. Но теплоснабжение потребителей не нарушалось.

— Сейчас работы полностью завершены, котельная вышла на рабочие параметры. УК проводят регулировку внутридомовых систем отопления, — подчеркнули в управлении по городскому хозяйству администрации Тулы.

Однако отопление пока не вернулось. Как сообщает одна из наших подписчиц, сейчас в ее квартире оба термометра показывают около 15 градусов.

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