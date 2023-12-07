Тульская область передала полномочия координатора проекта «Императорский маршрут» Свердловску

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

6 декабря в атриуме кремля Тульская область передала полномочия координатора проекта «Императорский маршрут» Свердловской области.

Напомним, соглашение о вхождении нашего региона в проект в 2021 году подписали губернатор Алексей Дюмин и председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», кандидат исторических наук Анна Громова. В 2022 году в рамках 350-летия со дня рождения Петра I Тульская область стала куратором «Императорского маршрута».

Открывая церемонию, Анна Громова отметила:

— У Тулы огромный туристический потенциал. Тула не просто присоединилась к возрождению истории императорской России, туляки на практике воплощают общее желание делать добро и возрождают традиции благотворительности. Таким примером стала ежегодная акция «Белый цветок», в которой участвуют образовательные учреждения и семьи. Вместе мы отметили юбилей Петра I. Впереди 2025-й год — год памяти Петра I.

В Тульской области расширились возможности культурно-просветительского туризма. Впереди у нас освоение Белева как города, связанного с именем императора Александра I. Восстановленный Успенский собор в Тульском кремле также связан с Александром I. Это знаковое место. Здесь проходило прощание с императором. Любовь к родному краю, энтузиазм, которые проявляют туляки, радуют и вселяют серьезные надежды, что «Императорский маршрут» будет развиваться и расширяться.

Она передала Алексею Дюмину диплом и знак лауреата премии имени Великого Князя Сергея Александровича в номинации «Военно-нравственное воспитание молодого поколения под девизом: „Патриоты России“. Эта награда вручается ежегодно от Императорского православного палестинского общества.

Первый заместитель губернатора Дмитрий Миляев передал директору департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмире Тукановой символ проекта «Императорский маршрут», а также тульский самовар.

За прошедшие два года в регионе прошел ряд выставочных и издательских проектов, деловых и творческих мероприятий, связанных с периодом правления династии Романовых.

В конце ноября проект «Тульская область. Императорский маршрут» был включен в число национальных туристских маршрутов России. Это станет дополнительным инструментом продвижения региона и будет способствовать увеличению туристического потока.