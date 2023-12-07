Суд наложил арест на недвижимость замруководителя Приокского управления Ростехнадзора

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Следственный комитет по Тульской области завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора. Он обвиняется в совершении пяти эпизодов преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

В ходе следствия установлено, что в период с 2022 по 2023 год обвиняемый получал взятки в крупном размере. Он помогал заключать договоры на оказание услуг по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с поднадзорными Приокскому управлению Ростехнадзора организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты.

Общая сумма преступного дохода обвиняемого составила 2 300 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, в рамках расследования уголовного дела суд наложил арест на недвижимость обвиняемого на сумму свыше 8 000 000 рублей.

Уголовное дело передано в суд.