В связи с ухудшением погодных условий спецтехника работает в усиленном режиме

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Уборка проводится в круглосуточном режиме. За сутки вывезено порядка 2400 кубических метров снега.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, обильным снегопадом городские службы работают в усиленном режиме. Увеличена кратность выхода техники.

Особое внимание уделяется очистке и обработке противогололедными материалами спусков и подъемов, проезжих частей дорог, тротуаров, парковочных карманов, подземных и наземных пешеходных переходов, разворотных колец, мостов и путепроводов, остановочных площадок, маршрутов школьных автобусов, подъездов к социальным учреждениям, дорог в сельских поселениях Большой Тулы.

В уборке задействовано 228 единиц техники и более 310 человек.

В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем тулякам воздержаться от поездок на личном транспорте.