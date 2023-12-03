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В связи с ухудшением погодных условий спецтехника работает в усиленном режиме
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В связи с ухудшением погодных условий спецтехника работает в усиленном режиме

Уборка проводится в круглосуточном режиме. За сутки вывезено порядка 2400 кубических метров снега.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, обильным снегопадом городские службы работают в усиленном режиме. Увеличена кратность выхода техники.

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Особое внимание уделяется очистке и обработке противогололедными материалами спусков и подъемов, проезжих частей дорог, тротуаров, парковочных карманов, подземных и наземных пешеходных переходов, разворотных колец, мостов и путепроводов, остановочных площадок, маршрутов школьных автобусов, подъездов к социальным учреждениям, дорог в сельских поселениях Большой Тулы.

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В уборке задействовано 228 единиц техники и более 310 человек.

В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем тулякам воздержаться от поездок на личном транспорте.

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