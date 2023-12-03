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Житель Киреевска расплатился в магазине чужой картой и попал в полицию

Житель Киреевска расплатился в магазине чужой картой и попал в полицию

Сумма ущерба составила 636 рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

В дежурную часть ОМВД по Киреевскому району обратилась 35-летняя женщина. Она рассказала, что потеряла банковскую карту, а после этого со счёта списалось 636 рублей.

Полицейским удалось установить личность и местонахождение злоумышленника – им оказался безработный 52-летний местный житель. Он нашёл карту на улице и расплатился ею в магазине. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

УМВД России по Тульской области напоминает: хищение денег с банковской карты квалифицируется как кража с банковского счета. Это преступление относится к разряду тяжких, вне зависимости от суммы ущерба.

При этом не имеет значения способ хищения – через банкомат, путем перевода денег на другой счет, либо посредством оплаты покупок. За это деяние УК РФ предусмотрено лишение свободы сроком до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

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Фотограф:
сегодня, в 15:00 +1
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