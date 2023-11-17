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В 2023 году туляки оставили более 53 тысяч матерных комментариев
Фото: freepik.com

В 2023 году туляки оставили более 53 тысяч матерных комментариев

Тула заняла 45-е место в рейтинге самых матерящихся городов.

За истекший период этого года жители оружейной столицы оставили более 53 тыс. комментариев с нецензурной лексикой. Такую информацию предоставило digital-агентство «Интериум» в ответ на запрос Myslo.

Маркетологи проанализировали более 19 млн комментариев и постов пользователей рунета. Вычислили статистику: ругаются в день более 70 тыс. раз. По количеству матерных комментариев туляки заняли 45-е место в рейтинге среди остальных областных городов.

По утверждению исследователей, количество матерных слов в онлайне сокращается. Если в январе было в среднем 87 тыс. упоминаний в день, то в сентябре оно сократилось в 1,8 раз до 48 тыс. упоминаний в день. Однако, как отметили в агентстве, аудиторию интернета «прорвало» на мат 24 июня, когда ЧВК «Вагнер» организовал попытку вооруженного мятежа.

Самым ругающимся городом России стала не столица (Москва с отрывом заняла третье место), а город Дно Псковской области. На втором месте — Донецк. На четвертом — Калининград, на пятом — Краснодар. К удивлению, в первую десятку вошла культурная столица. На шестом месте — Санкт-Петербург, на седьмом — Ростов-на-Дону, на восьмом — Симферополь, на девятом –Белгород, на десятом – Мурманск. 

А самым популярным нецензурным выражением в этом году стало слово из трех букв.

сегодня, в 09:03 +1
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