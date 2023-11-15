Тульским школьникам будут вручать медали «За особые успехи в учении»

В сентябре этого года Министерство просвещения РФ утвердило порядок выдачи медалей выпускникам 11-х классов «За особые успехи в учении» I и II степени.

Медаль I степени вручается выпускникам, имеющим итоговые оценки «отлично» и набравшим не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и по еще одному из сдаваемых предметов.

Медаль II степени вручается выпускникам, имеющим итоговые оценки «отлично» и не более двух оценок «хорошо» и набравшим не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и по еще одному из сдаваемых предметов.

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