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Новомосковские полицейские раскрыли кражу сельскохозяйственной техники

Новомосковские полицейские раскрыли кражу сельскохозяйственной техники

В преступлении подозревают индивидуального предпринимателя.

Недавно в новомосковскую полицию обратился 37-летний житель деревни Кукуй Веневского района. Мужчина заявил, что с поля в районе ул. Мира у него украли трактор «Белорус» с пресс-подборщиком для сена.

Похитителя удалось установить с помощью камер видеонаблюдения. Им оказался 41-летний предприниматель из города Донского.

«Злоумышленник признался в совершенном противоправном деянии. В настоящее время следователем отдела МВД России по городу Новомосковску проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщила пресс-служа областного УМВД.

Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 09:59 0
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