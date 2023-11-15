Новомосковские полицейские раскрыли кражу сельскохозяйственной техники

Недавно в новомосковскую полицию обратился 37-летний житель деревни Кукуй Веневского района. Мужчина заявил, что с поля в районе ул. Мира у него украли трактор «Белорус» с пресс-подборщиком для сена.

Похитителя удалось установить с помощью камер видеонаблюдения. Им оказался 41-летний предприниматель из города Донского.

«Злоумышленник признался в совершенном противоправном деянии. В настоящее время следователем отдела МВД России по городу Новомосковску проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщила пресс-служа областного УМВД.