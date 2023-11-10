Тест на финансовую грамотность: в чем суть и зачем тулякам его проходить?

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Вклады, кредиты, торги на бирже, налоговые вычеты – финансовых инструментов сегодня великое множество. Но вот вопрос: а умеем ли мы ими правильно пользоваться?

В начале ноября в России на сайте Центрального банка стартовало тестирование на предмет финансовой грамотности. Все желающие смогут проверить уровень своих знаний.

По итогам каждый получит персональные рекомендации о том, насколько он разбирается в финансовых инструментах, по каким вопросам надо подтянуть информацию. Прилагаются также ссылки, где про ту или иную тему почитать. Есть еще и поощрение в виде сертификата для тех, кто успешно справился с зачетом.

Одна из важных задач этого тестирования — помочь гражданам научиться правильно принимать финансовые решения и защититься от мошенников.

Ведь именно на неосведомленности людей в тех или иных вопросах и выигрывают злоумышленники. И их приз — ваши сбережения!

Для каждого участника предусмотрен подходящий уровень сложности:

базовый — для тех, кто только начинает разбираться в финансах и хочет быть уверен, что правильно понимает основы грамотного финансового поведения;

продвинутый — для тех, кто готов к сложным вопросам и уже пользовался разными финансовыми продуктами и услугами. Пройти зачет можно индивидуально или всей семьей.

Пройти тестирование можно на сайте проекта — без регистрации и СМС, исключительно с пользой для себя.

В этом году онлайн-зачет проводится в шестой раз. В 2022 году его участниками стали более 1,5 млн человек.

Заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин рассказал, как обстоят дела в нашем регионе с финансовой грамотностью:

— Как меняется количество участников тестирования за последние годы? Как меняются результаты?

— Сейчас онлайн-зачет проводится в шестой раз. И с каждым годом мы видим все больше интереса как по всей стране, так и со стороны туляков. Например, два года назад 5,5 тыс. жителей нашего региона проверили свои знания, в прошлом году — уже 15 тысяч. И результаты участники продемонстрировали более высокие: 90% респондентов с одной или нескольких попыток сдали зачет, два года назад их было всего 61%. Еще несколько лет назад удачно прошли тест лишь 10%.

— Почему важно проходить тестирование и взрослым, и детям? На что могут повлиять его результаты?

— Конечно, очень важно ориентироваться в мире финансовых услуг, чтобы более рационально использовать свои сбережения и уметь защищать их от мошенников. Онлайн-зачет позволяет проверить уровень знаний и получить персональные рекомендации в тех темах, где есть пробелы. Все ошибки в тесте разбираются, даются дополнительные материалы для изучения.

Что важно, вопросы зачета имеют самое прямое отношение к нашей жизни: как разобраться в договоре кредитования, все ли вклады застрахованы, какая страховка обязательна, а какая — нет, куда обращаться, если права нарушены. Есть блоки, касающиеся пенсии, инвестирования, налогов, цифровой безопасности, — в общем, все те ситуации, с которыми мы часто сталкиваемся.

Онлайн-зачет можно пройти всей семьей и отвечать на вопросы с детьми. Школьники получают на карманные расходы, многие имеют банковские карты. Сегодня можно легко управлять расходами и доходами через банковское приложение, планировать покупки, подсчитывать траты. Постигать азы финансового планирования сегодня можно и нужно с юных лет.

Ресурсы, которые могут быть полезны в освоении финансовой культуры:

Fincult.info — просветительский сайт, в котором сложные финансовые темы объясняются простыми словами. Кроме статей здесь есть видеоролики, тесты, мультфильмы, игры для самых маленьких, аудиолекции и раздел «Грабли», где рассказаны примеры из жизни. Также есть специальный раздел «Преподавательская», где учителя могут найти методические и обучающие материалы.

Онлайн-уроки финансовой грамотности — проект Банка России, рассчитанный на старшеклассников и учащихся колледжей и техникумов. К проекту можно присоединиться как классом, так и индивидуально. Достаточно иметь компьютер и интернет.

«Финтрек» — цикл вебинаров по финансовой грамотности для студентов вузов. Слушателей ждут продвинутые занятия с экспертами Банка России и лидерами финансовой сферы.