Тульская область на 26-м месте в рейтинге регионов по доступности аренды жилья

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Опубликован рейтинг по доступности аренды жилья в российских регионах. Исследование подготовили эксперты РИА «Новости». Вычислялась долей семей (двое взрослых и двое детей), которые могут себе позволить снять типовую двухкомнатную квартиру. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, она тратит на аренду жилья, 30% — на прочие расходы.

Доля семей, которые могут оплачивать съёмную квартиру и повседневные расходы, рассчитана на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе. Арендные ставки и прожиточные минимумы взяты за 2023 год индивидуально для каждого субъекта федерации.

Лидером в рейтинге является Кемеровская область c долей 70,2%. Для аренды квартиры и базовых расходов в этом регионе необходимо порядка 75 тысяч рублей в месяц на семью из четырех человек. На втором и третьем местах — Санкт-Петербург и Республика Татарстан с долями в 68,3% и 65,8% соответственно. Тут бюджет семей из четырех человек для комфортной аренды жилья должен превышать 105 и 75 тысяч рублей в месяц соответственно.

Тульская область — на 26-м месте. Согласно рейтингу 54,6% семей могут арендовать «двушку». Для этого необходимо 84 тыс. рублей.

Среди регионов с низкой доступностью аренды жилья преобладают Кабардино-Балкарская, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесская, Чеченская и Северная Осетия — Алания, а также Крым. Эксперты отмечают, что низкая доступность аренды в этих регионах объясняется высокой безработицей и занятостью на низкооплачиваемых работах.

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.