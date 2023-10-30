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В Туле завершился фестиваль молодых педагогов
Фото пресс-службы правительства области

В Туле завершился фестиваль молодых педагогов

В мероприятии приняли участие 100 педагогов школ и колледжей со всего региона.

С 26 по 28 октября на базе отдыха «Новая волна» прошел региональный фестиваль молодых педагогов «Открой себя». Мероприятие организовано в рамках Года педагога и наставника, – сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В нем приняли участие 100 педагогов школ и колледжей со всего региона. 
Как отметила министр образования Оксана Осташко, по поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе создаются максимально комфортные условия работы для учителя, действует комплексная система мер поддержки педагогов. 
 

– Участие в фестивалях и конкурсах профессионального мастерства способствует самосовершенствованию. Молодые педагоги сегодня формируют личности граждан нашей страны, – сказала Оксана Осташко.
 

Три дня для молодых педагогов проходили лекции и мастер-классы от опытных наставников, стратегические сессии. Также команды педагогов презентовали блог-проекты – просветительские цифровые ресурсы для подростков и взрослых, которые вместе спроектировали на фестивале. 

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Молодые педагоги вместе с наставниками продолжат работу над разработанными блог-проектами и представят их на Неделе наставничества, которая пройдет в конце этого года.

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Автор:
сегодня, в 07:00 +2
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