В Туле завершился фестиваль молодых педагогов

Фото пресс-службы правительства области

В мероприятии приняли участие 100 педагогов школ и колледжей со всего региона.

С 26 по 28 октября на базе отдыха «Новая волна» прошел региональный фестиваль молодых педагогов «Открой себя». Мероприятие организовано в рамках Года педагога и наставника, – сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В нем приняли участие 100 педагогов школ и колледжей со всего региона.

Как отметила министр образования Оксана Осташко, по поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе создаются максимально комфортные условия работы для учителя, действует комплексная система мер поддержки педагогов.



– Участие в фестивалях и конкурсах профессионального мастерства способствует самосовершенствованию. Молодые педагоги сегодня формируют личности граждан нашей страны, – сказала Оксана Осташко.



Три дня для молодых педагогов проходили лекции и мастер-классы от опытных наставников, стратегические сессии. Также команды педагогов презентовали блог-проекты – просветительские цифровые ресурсы для подростков и взрослых, которые вместе спроектировали на фестивале.





Молодые педагоги вместе с наставниками продолжат работу над разработанными блог-проектами и представят их на Неделе наставничества, которая пройдет в конце этого года.