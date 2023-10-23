Сотрудники тульского Роспотребнадзора проведут консультации в МФЦ

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области продолжают бесплатное консультирование потребителей в МФЦ Тулы и Новомосковска. Они разъяснят тулякам их права и, при наличии документов, помогут составить проект письменной претензии или искового заявления.

Консультации пройдут 1 ноября по следующим адресам:

г. Тула, ул. Демонстрации, д. 26-Б (Флагманский центр), с 9.00 до 13.00,

г. Новомосковск, ул. Московская, д. 7, с 14.00 до 18.00.

Предварительная запись не требуется, при себе нужно иметь паспорт. Кроме того, в этих МФЦ каждую неделю по вторникам и четвергам проводятся онлайн-консультации по видеосвязи.