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В Тульской области с начала года зарегистрировали один случай менингита
Фото из архива пресс-службы правительства Тульской области

В Тульской области с начала года зарегистрировали один случай менингита

Региональный Роспотребнадзор назвал симптомы этой болезни.

За 8 месяцев 2023 года в Тульской области зарегистрирован один случай менингококковой инфекции. Привито против менингита 73% от запланированной численности населения в рамках регионального календаря профилактических прививок. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Кто болеет?

Менингит — это воспаление мозговых оболочек, защитных оболочек, покрывающих спинной и головной мозг. Возбудителями могут быть многие микроорганизмы, в том числе бактерии, вирусы, грибки и паразиты.

Особое беспокойство вызывает бактериальный менингит. От этого типа менингита умирает приблизительно каждый десятый больной, и у каждого пятого развиваются тяжелые осложнения.

Наиболее эффективным способом обеспечения длительной защиты от заболевания являются безопасные и недорогостоящие вакцины.

Менингит поражает людей всех возрастов, однако наибольшему риску подвержены дети раннего возраста.

Как передается?

Механизмы передачи инфекции зависят от типа возбудителя. Большинство бактерий, вызывающих менингит, например менингококк, пневмококк и haemophilus influenzae, присутствуют в слизистой носоглотке человека. Они распространяются воздушно-капельным путем с респираторными выделениями и выделениями из горла. 

Симптомы

Распространенными симптомами менингита являются ригидность мышц шеи, лихорадка, спутанность сознания или изменение психического состояния, головная боль, тошнота и рвота. К менее часто встречающимся симптомам относятся судороги, кома и неврологические нарушения, например потеря слуха или зрения, когнитивные нарушения или слабость мышц конечностей.

Если вы проживаете совместно с человеком, заболевшим каким-либо из видов менингита, вам следует:

  • проконсультироваться с врачом или медсестрой по вопросам приема антибиотиков (в случае бактериального менингита);
  • часто мыть руки, особенно перед едой;
  • избегать тесного контакта и совместного использования чашек, посуды или зубных щеток.

Любой человек, у которого проявляются признаки или симптомы менингита, должен немедленно обратиться за помощью в больницу или поликлинику.

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