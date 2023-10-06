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Ветер до 21 м/с и ливни: на Тулу надвигается сильный шторм
Фото Алексея Пирязева.

Ветер до 21 м/с и ливни: на Тулу надвигается сильный шторм

Будьте осторожны.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 7 октября и до конца суток в регионе ожидается усиление юго-западного ветра порывами 16-21 м/с, местами сильный дождь.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При порывистом ветре:

  • машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций; 
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; 
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов). 

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112. 
 

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