На социальных объектах Тульской области начался отопительный сезон

Фото: пресс-служба правительство Тульской области

В региональном правительстве прошел брифинг, посвященный старту отопительного сезона. Уже запущены 248 котельных (40% от общего числа). Отапливается треть детских садов, каждая вторая школа и больница региона. В течение 5 дней теплом будут обеспечены все соцобъекты.

В многоквартирных домах отопление будет запущено в течение 7 дней, начиная с 9 октября. Также несколько дней потребуется на регулировку систем теплоснабжения. К отопительному сезону готовы 16773 дома.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков рассказал, что сейчас тепло активно приходит в социально-значимые учреждения. Этому предшествует большая серьезная подготовка всех служб. Он подчеркнул, что губернатор Алексей Дюмин поручил досрочно включить отопление, хотя среднесуточная температура не опускалась ниже +8°С.

— Оперативно обрабатываются обращения граждан. Во всех муниципалитетах созданы горячие линии. Один из наиболее часто задаваемых вопросов: люди просят узнать когда в их дом придет тепло? Сам пуск тепла проходит в течении 7 календарных дней, поэтому есть поручение разработать соответствующие графики и опубликовать на сайте «Открытый регион» и на сайтах администрации муниципальных образований.

Также министр уточнил: прежде чем обращаться на горячие линии, можно посмотреть всю информацию на сайте. Если в графике указано, что в квартиру уже должно прийти тепло, но его нет, нужно обращаться в управляющую компанию, обслуживающую дом, либо к председателю ТСЖ.

Начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко сообщил, что управляющим компаниям рекомендовано подавать тепло по графику.

— В многоквартирных домах после 16 октября услуга должна оказываться надлежащим образом, в случае отсутствия отопления или ненадлежащего оказания услуги существует целая сеть каналов, по которым жители могут обращаться по этим вопросам. Перед наступлением отопительного сезона мы актуализировали все контакты УК. Более 150 управляющих организаций из 188, которые управляют домами, самостоятельно работают с информацией, полученной от жителей через различные платформы.

С вопросами о начале и ходе отопительного сезона можно обратиться:

в управляющую организацию (к председателю ТСЖ) (телефоны всех УК размещены здесь), через ЕДС ГЖИ Тульской области или мобильное приложение «Госуслуги Дом»;

здесь), через ЕДС ГЖИ Тульской области или мобильное приложение «Госуслуги Дом»; на горячие линии муниципалитетов (телефоны – на сайте министерства);

министерства); в отделы ЖКХ администраций муниципалитетов.

Также на брифинге было отмечено, что в период холодов увеличиваются риски при использовании газового оборудования. Жителям необходимо неукоснительно соблюдать правила их использования, а также своевременно проводить техническое обслуживание и проверку дымовых и вентиляционных каналов.

Особенно это касается тех, в чьих домах стоят индивидуальные отопительные котлы. Согласно изменениям в Жилищном кодексе, их собственники обязаны до 1 января 2024 года заключить договоры со специализированными организациями на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.