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Жителей Алексина возмутила «недоасфальтированная» улица Белинского
Фото: vk.com/alexin_gossip

Жителей Алексина возмутила «недоасфальтированная» улица Белинского

Часть проезжей части рабочие «закатали» новым асфальтом, а оставшиеся несколько десятков метров оставили нетронутыми.

Жители Алексина опубликовали в соцсетях фотографии, сделанные на стыке улиц Пахомова и Белинского. Недавно там прошли работы по ремонту проезжей части. Вот только доводить их до конца подрядчик почему-то не стал. Внимание на коллаж:

2.jpg

«Переход с ул. Пахомова на ул. Белинского. Заасфальтирована не вся территория, как должно быть, а лишь её часть. Развернувшись, мы видим отсутствие асфальта со стороны ул. Пахомова. Зачем так делать? Лучше уж совсем без асфальта. Вы к себе домой дорогу тоже наполовину ремонтируете?» – пишут алексинцы, обращаясь к местной администрации.

сегодня, в 19:42 0
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