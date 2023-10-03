Жителей Алексина возмутила «недоасфальтированная» улица Белинского

Фото: vk.com/alexin_gossip

Жители Алексина опубликовали в соцсетях фотографии, сделанные на стыке улиц Пахомова и Белинского. Недавно там прошли работы по ремонту проезжей части. Вот только доводить их до конца подрядчик почему-то не стал. Внимание на коллаж:

«Переход с ул. Пахомова на ул. Белинского. Заасфальтирована не вся территория, как должно быть, а лишь её часть. Развернувшись, мы видим отсутствие асфальта со стороны ул. Пахомова. Зачем так делать? Лучше уж совсем без асфальта. Вы к себе домой дорогу тоже наполовину ремонтируете?» – пишут алексинцы, обращаясь к местной администрации.