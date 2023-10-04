В сентябре в Тульской области пропали 87 человек

За первый осенний месяц к поисковикам поступило 96 заявок. Шесть из них не подтвердились, в одном случае волонтёры помогли установить личность человека.

82 пропавших были благополучно найдены и возвращены домой. Двое погибли, поиск троих до сих пор продолжается. В двух случаях представителям отряда удалось найти родственников людей, которые не смогли ничего сообщить о себе.

Присоединиться к поисковым мероприятиям может каждый, достаточно заполнить анкету. Также можно заявить о своём желании вступить в отряд по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или оставив комментарий под этим постом.