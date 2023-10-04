  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В сентябре в Тульской области пропали 87 человек - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В сентябре в Тульской области пропали 87 человек

В сентябре в Тульской области пропали 87 человек

Об этом сообщают волонтёры отряда «ЛизаАлерт».

За первый осенний месяц к поисковикам поступило 96 заявок. Шесть из них не подтвердились, в одном случае волонтёры помогли установить личность человека.

1.jpg

82 пропавших были благополучно найдены и возвращены домой. Двое погибли, поиск троих до сих пор продолжается. В двух случаях представителям отряда удалось найти родственников людей, которые не смогли ничего сообщить о себе.

Присоединиться к поисковым мероприятиям может каждый, достаточно заполнить анкету. Также можно заявить о своём желании вступить в отряд по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или оставив комментарий под этим постом.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 08:20 0
Другие статьи по темам
Событие
поиск пропавшихпоисковый отряд ЛизаАлертпропал человекстатистика
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские студенты осознали важность big data для бизнеса
Тульские студенты осознали важность big data для бизнеса
Сохраняйте спокойствие! В Тульской области сегодня завоют сирены
Сохраняйте спокойствие! В Тульской области сегодня завоют сирены
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.