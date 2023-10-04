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Сохраняйте спокойствие! В Тульской области сегодня завоют сирены

Сохраняйте спокойствие! В Тульской области сегодня завоют сирены

Масштабная проверка системы оповещения пройдёт в среду, 4 октября, во всех регионах Российской Федерации.

В 10 часов 39 минут в Тульской области начнётся плановая комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и о вопросах гражданской обороны.

Во время проверки будет передаваться сигнал «Внимание всем!», сработают электросирены, а в эфирах теле- и радиоканалов пройдёт сигнал оповещения и информирования населения.

Сотрудники экстренных служб просят всех не паниковать, соблюдать порядок и спокойствие, а также внимательно прослушать сообщение помощника дежурного Ситуационного центра губернатора Тульской области.

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