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На Казанской набережной прошёл флэшмоб в честь воссоединения Донбасса с Россией
Фото: пресс-служба Тульской городской Думы

На Казанской набережной прошёл флэшмоб в честь воссоединения Донбасса с Россией

30 сентября в нашей стране впервые отмечается новый праздник – День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.

На Казанской набережной состоялся тематический флешмоб. Туляки вместе с депутатами городской Думы и волонтёрами развернули огромный российский триколор и выложили цифру 89, которая символизирует число регионов нашей страны.

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В честь праздника губернатор Алексей Дюмин обратился к жителям региона:

– Сегодня наш регион вместе со всей страной отмечает важную дату – годовщину воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад эти территории вошли в состав нашего государства. Это событие дало возможность объединиться и строить совместное будущее. Желаю всем добра и благополучия, сил и настойчивости в достижении общих целей и скорейшей победы!

сегодня, в 12:25 −6
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Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область

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