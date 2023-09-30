На Казанской набережной прошёл флэшмоб в честь воссоединения Донбасса с Россией

Фото: пресс-служба Тульской городской Думы

30 сентября в нашей стране впервые отмечается новый праздник – День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.

На Казанской набережной состоялся тематический флешмоб. Туляки вместе с депутатами городской Думы и волонтёрами развернули огромный российский триколор и выложили цифру 89, которая символизирует число регионов нашей страны.

В честь праздника губернатор Алексей Дюмин обратился к жителям региона:

– Сегодня наш регион вместе со всей страной отмечает важную дату – годовщину воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад эти территории вошли в состав нашего государства. Это событие дало возможность объединиться и строить совместное будущее. Желаю всем добра и благополучия, сил и настойчивости в достижении общих целей и скорейшей победы!