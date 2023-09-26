  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Пережил клиническую смерть: тульские медики спасли пациента с тяжелым поражением сердца - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Пережил клиническую смерть: тульские медики спасли пациента с тяжелым поражением сердца
Фото минздрава Тульской области.

Пережил клиническую смерть: тульские медики спасли пациента с тяжелым поражением сердца

Молодой человек находится под наблюдением врачей.

25-летний житель Щекинского района потерял сознание у себя дома. На вызов к нему прибыла бригада Центра в составе фельдшеров Игоря Кулешова и Даниила Кузьмина. Медики обнаружили, что у пациента развилось тяжелое нарушение ритма — фибрилляция желудочков.

Молодой человек находился в состоянии клинической смерти.

Как сообщает региональный минздрав, фельдшеры немедленно приступили к проведению сердечно-легочной реанимации. Они выполнили интубацию, подключили пациента к аппарату искусственной вентиляции легких и осуществили электроимпульсную терапию при помощи дефибриллятора. Ритм сердца удалось восстановить.

Пациент был эвакуирован с места вызова в областную больницу. Врачам удалось стабилизировать его состояние.

После проведенной телемедицинской консультации с московскими коллегами было принято решение о переводе мужчины в один из федеральных центров. Транспортировку пациента осуществила бригада регионального Центра медицины катастроф. Сейчас он чувствует себя хорошо и продолжает находиться под наблюдением врачей.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 12:34 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
медикипоражение сердца

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Привокзальном округе Тулы столкнулись Газель и трамвай
В Привокзальном округе Тулы столкнулись Газель и трамвай
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.