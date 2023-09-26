Пережил клиническую смерть: тульские медики спасли пациента с тяжелым поражением сердца

Фото минздрава Тульской области.

25-летний житель Щекинского района потерял сознание у себя дома. На вызов к нему прибыла бригада Центра в составе фельдшеров Игоря Кулешова и Даниила Кузьмина. Медики обнаружили, что у пациента развилось тяжелое нарушение ритма — фибрилляция желудочков.

Молодой человек находился в состоянии клинической смерти.

Как сообщает региональный минздрав, фельдшеры немедленно приступили к проведению сердечно-легочной реанимации. Они выполнили интубацию, подключили пациента к аппарату искусственной вентиляции легких и осуществили электроимпульсную терапию при помощи дефибриллятора. Ритм сердца удалось восстановить.

Пациент был эвакуирован с места вызова в областную больницу. Врачам удалось стабилизировать его состояние.

После проведенной телемедицинской консультации с московскими коллегами было принято решение о переводе мужчины в один из федеральных центров. Транспортировку пациента осуществила бригада регионального Центра медицины катастроф. Сейчас он чувствует себя хорошо и продолжает находиться под наблюдением врачей.