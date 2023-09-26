  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Министр здравоохранения РФ наградил главного кардиолога Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Министр здравоохранения РФ наградил главного кардиолога Тульской области
Фото минздрава Тульской области

Министр здравоохранения РФ наградил главного кардиолога Тульской области

За профессиональное мастерство Ирина Шестова получила благодарность.

Главный кардиолог Тульской области, врио главного врача областного кардиодиспансера Ирина Шестова награждена благодарностью министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко за многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения.

Награду Ирине Шестовой вручил генеральный директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России, президент Российского кардиологического общества, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто.

Как сообщает региональный минздрав, благодаря постоянному совершенствованию работы кардиологической службы и повышению квалификации врачей-кардиологов растет доступность и качество медицинской помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 2022 году смертность от болезней системы кровообращения в Тульской области снизилась на 16%.

С 2021 года в регионе работает проект «Телекардиолог». Телемедицинские консультации с областными специалистами проводятся на базе фельдшерских пунктов, куда заранее приглашаются пациенты из диспансерной группы. Раннему выявлению заболеваний также способствует работа пяти передвижных поликлиник — мобильных медицинских комплексов, оснащённых современным диагностическим оборудованием.

Продолжает работу и проект «Медицинский помощник» для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалисты контактного центра регионального минздрава записывают пациентов на необходимые исследования и консультации, напоминают о сроках визита к врачу или решают другие вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи. Такая работа позволяет оперативно поставить пациента на диспансерный учет и направить на высокотехнологичное лечение.

В этом году на базе областного кардиодиспансера начал работу Ситуационный центр. Сюда поступает вся информация о кардиологических пациентах, принимаются управленческие решения по организации работы кардиологов в учреждениях здравоохранения региона.

сегодня, в 14:18 +1
Другие статьи по темам
Люди
Ирина Шестова
Место
Тула
Прочее
кардиолог

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Василий Ростовцев стал руководителем Государственной инспекции труда в Тульской области
Василий Ростовцев стал руководителем Государственной инспекции труда в Тульской области
Россияне оформили 1 трлн рублей автокредитов с начала года
Россияне оформили 1 трлн рублей автокредитов с начала года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.