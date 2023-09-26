Министр здравоохранения РФ наградил главного кардиолога Тульской области

Фото минздрава Тульской области

Главный кардиолог Тульской области, врио главного врача областного кардиодиспансера Ирина Шестова награждена благодарностью министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко за многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения.

Награду Ирине Шестовой вручил генеральный директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России, президент Российского кардиологического общества, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто.

Как сообщает региональный минздрав, благодаря постоянному совершенствованию работы кардиологической службы и повышению квалификации врачей-кардиологов растет доступность и качество медицинской помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 2022 году смертность от болезней системы кровообращения в Тульской области снизилась на 16%.

С 2021 года в регионе работает проект «Телекардиолог». Телемедицинские консультации с областными специалистами проводятся на базе фельдшерских пунктов, куда заранее приглашаются пациенты из диспансерной группы. Раннему выявлению заболеваний также способствует работа пяти передвижных поликлиник — мобильных медицинских комплексов, оснащённых современным диагностическим оборудованием.

Продолжает работу и проект «Медицинский помощник» для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалисты контактного центра регионального минздрава записывают пациентов на необходимые исследования и консультации, напоминают о сроках визита к врачу или решают другие вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи. Такая работа позволяет оперативно поставить пациента на диспансерный учет и направить на высокотехнологичное лечение.

В этом году на базе областного кардиодиспансера начал работу Ситуационный центр. Сюда поступает вся информация о кардиологических пациентах, принимаются управленческие решения по организации работы кардиологов в учреждениях здравоохранения региона.