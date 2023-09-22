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В тульском ЦО № 18 отремонтировали корпуса
Фото пресс-службы администрации Тулы

В тульском ЦО № 18 отремонтировали корпуса

Работы провели по программе «Народный бюджет».

В детском саду ЦО № 18 на ул. Волкова отремонтировали музыкальный зал. Работы провели по программе «Народный бюджет». Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

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Также по этой программе отремонтировали и переоборудовали читальный зал в учебный кабинет, в учебном корпусе ЦО по ул. Кутузова, 112 обустроили библиотеку и книгохранилище.

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Работы приняли без замечаний. В приемке приняли участие представители управления благоустройства администрации города, МУ «ГСЕЗ», МУ «УКС г. Тулы», подрядной организации.

В этом году по программе «Народный бюджет» в Туле выполняют 42 объекта. 

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