Тулякам предложат более 200 рабочих мест на ярмарке вакансий

25 сентября Центр занятости населения приглашает туляков принять участие в ярмарке трудоустройства в формате открытого отбора. Это позволит каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.
Тулякам готовы предложить порядка 200 вакантных рабочих мест для соискателей с разным опытом работы и квалификацией.
Среди вакансий:
- специалист по закупкам,
- контролер станочных и слесарных работ,
- разметчик,
- сверловщик,
- инженер,
- экономист,
- газосварщик,
- токарь,
- водитель автомобиля кат. В, С,
- оператор связи,
- грузчик,
- контролёр,
- кладовщик,
- рабочий зеленого хозяйства,
- механик и др.
В программе открытого отбора предприятия:
- ООО МКУ «Сервисный центр»;
- АО ОКБ «Октава»;
- АО Машзавод «Штамп»;
- АО «Тулажелдормаш»;
- АО «Тульский патронный завод»;
- АО «Тулаточмаш»;
- АО «Почта России»;
- ГУ ТО «Центр обеспечения деятельности органов ЗАГС и мировых судей в ТО».
Открытый отбор состоится 25 сентября с 10.00 до 12.00 в здании кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34.