Тулякам предложат более 200 рабочих мест на ярмарке вакансий

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

В программе открытого отбора будут участвовать в том числе и предприятия ОПК.

25 сентября Центр занятости населения приглашает туляков принять участие в ярмарке трудоустройства в формате открытого отбора. Это позволит каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.

Тулякам готовы предложить порядка 200 вакантных рабочих мест для соискателей с разным опытом работы и квалификацией.

Среди вакансий:

специалист по закупкам,

контролер станочных и слесарных работ,

разметчик,

сверловщик,

инженер,

экономист,

газосварщик,

токарь,

водитель автомобиля кат. В, С,

оператор связи,

грузчик,

контролёр,

кладовщик,

рабочий зеленого хозяйства,

механик и др.

В программе открытого отбора предприятия:

ООО МКУ «Сервисный центр»;

АО ОКБ «Октава»;

АО Машзавод «Штамп»;

АО «Тулажелдормаш»;

АО «Тульский патронный завод»;

АО «Тулаточмаш»;

АО «Почта России»;

ГУ ТО «Центр обеспечения деятельности органов ЗАГС и мировых судей в ТО».

Открытый отбор состоится 25 сентября с 10.00 до 12.00 в здании кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34.