  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тулякам предложат более 200 рабочих мест на ярмарке вакансий - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тулякам предложат более 200 рабочих мест на ярмарке вакансий
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Тулякам предложат более 200 рабочих мест на ярмарке вакансий

В программе открытого отбора будут участвовать в том числе и предприятия ОПК.

25 сентября Центр занятости населения приглашает туляков принять участие в ярмарке трудоустройства в формате открытого отбора. Это позволит каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.

Тулякам готовы предложить порядка 200 вакантных рабочих мест для соискателей с разным опытом работы и квалификацией.

Среди вакансий:

  • специалист по закупкам,
  • контролер станочных и слесарных работ,
  • разметчик,
  • сверловщик,
  • инженер,
  • экономист,
  • газосварщик,
  • токарь,
  • водитель автомобиля кат. В, С,
  • оператор связи,
  • грузчик,
  • контролёр,
  • кладовщик,
  • рабочий зеленого хозяйства,
  • механик и др.

В программе открытого отбора предприятия: 

  • ООО МКУ «Сервисный центр»;
  • АО ОКБ «Октава»;
  • АО Машзавод «Штамп»;
  • АО «Тулажелдормаш»;
  • АО «Тульский патронный завод»;
  • АО «Тулаточмаш»;
  • АО «Почта России»;
  • ГУ ТО «Центр обеспечения деятельности органов ЗАГС и мировых судей в ТО».

Открытый отбор состоится 25 сентября с 10.00 до 12.00 в здании кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 12:10 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ярмарка вакансий

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские «художницы» выиграли медали межрегионального турнира
Тульские «художницы» выиграли медали межрегионального турнира
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.