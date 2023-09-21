Тульские «художницы» выиграли медали межрегионального турнира

Наши девочки выступили блестяще и заняли призовые места.

Турнир по художественной гимнастике прошел в рамках Всероссийских соревнований Межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организации «Юная гвардия» с 13 по 17 сентября.

Воспитанницы Центра художественной гимнастики «Династия» показали хорошие результаты. В групповых упражнениях команда первого юношеского разряда стала победителями соревнований. В составе команды Василиса Езжалкина, Таисия Загорцева, Дарья Климакова, Мария Серегина, Кира Тихомирова.

В новой дисциплине художественной гимнастики «Дуэты и трио» победителем среди первого юношеского разряда 2014 г. р. стал дуэт «Крейзи», в его составе Таисия Загорцева и Кира Тихомирова.

Шестерку лучших гимнасток в индивидуальной программе среди третьего спортивного разряда замкнула Мирослава Петухова.

Гимнасток подготовили тренеры Дина Сафонова и Милена Зайцева. Хореограф Светлана Галкина.

В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменок из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Архангельска, Воронежа, Калининграда, Краснодарского края, Курской области, Ленинградской области, Московской области, Омска, Пензы, Рязани, Самары, Саратова, Тамбова, Тулы, Ульяновска.