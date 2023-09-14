В Тульской области стартовал ежегодный фестиваль «Поле Куликово»

Фото: Роман Солопов.

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14 сентября в Тульской области открылся фестиваль «Поле Куликово». Он приурочен к 643-й годовщине битвы.

Реконструкторы быта, ремесел и воинских традиций эпохи Средневековья развернули свой лагерь на берегу Дона у деревни Татинки. Вот уже из года в год фестиваль собирает любителей истории со всей России.

Кульминацией праздника станет театрализованная реконструкция средневекового сражения между ратниками князя Дмитрия и войском Мамая.

— Участники готовятся заранее: их костюм и доспехи проходят строгий отбор на соответствие исторической достоверности. Для максимального погружения в эпоху на несколько дней они перевоплощаются в жителей Руси и Орды эпохи Куликовской битвы, ограничивая или полностью отвергая использование современных благ цивилизации, — рассказали в музее-заповеднике.

Гостей и участников фестиваля ждет насыщенная событиями программа: конкурс исторической кухни, мастер-класс по реконструкции доспехов XIV века. По итогам двух туров исторических состязаний на Куликовом поле выберут лучшего лучника. Реконструкторы примут участие в исторических маневрах, массовой сшибке — бугурте, поиграют в древние настольные игры. У ночного костра исполнят средневековую музыку. Насыщенную программу дополнит лекция оружиеведа Юрия Кулешова «Средневековые сабли XIII–XV века».

Утром 16 сентября реконструкторы выйдут на дружинный поклон к памятнику-колонне Дмитрию Донскому, в обед — разыграют эпизод средневекового сражения. Будут воспроизведены факты летописной истории — от благословения Сергия Радонежского до поединка Пересвета и Челубея и атаки Засадного полка. Ожидаются показные конные выступления и дефиле исторических костюмов.

В Музейном комплексе в Моховом и на Красном холме гости праздника освоят навыки профессии кузнеца, ткача, кожевенника и ювелира. Посетители узнают много нового о средневековых профессиях, обучатся искусству каллиграфии и резьбы по кости, изготовят стеклянные бусины и множество аутентичных изделий.

По окончании торжественных мероприятий участники вернутся в лагерь у деревни Татинки, где будет объявлена лучшая дружина фестиваля. Завершит программу выступление московской фолк-группы Spiritual Seasons, которая порадует гостей фестиваля ирландской джигой, напевами средневековой Европы, скандинавскими и славянскими фолк-мотивами.