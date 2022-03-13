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Тульскую область представили на выставке «Интурмаркет-2022»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульскую область представили на выставке «Интурмаркет-2022»

Регион подготовил стенд, где представлены новые экскурсионные маршруты и культурные мероприятия на весенне-летний туристический сезон.

12 марта на выставке «Интурмаркет-2022» в Москве все регионы России представили свои туристические продукты. О потенциале Тульской области посетителям рассказывают на стендах национального туристского проекта «Императорский маршрут» и Музейного квартала. Выставка продлится до 14 марта.

Тульская область – куратор проекта «Императорский маршрут». Регион подготовил стенд, где представлены новые экскурсионные маршруты и культурные мероприятия на весенне-летний туристический сезон. Специально для выставки Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» издал буклет, в котором представлены все регионы-участники национального туристского проекта.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина стала модератором рабочего совещания регионов-участников «Императорского маршрута». Она также рассказала о крупных мероприятиях, которые пройдут в регионе в 2022 году.

- Весной и летом в Туле планируется выставка императорского фарфорового завода; в Музее изобразительных искусств откроется экспозиция, посвященная Романовым; будут организованы маршруты, объединяющие малые города. Благодаря активной позиции губернатора Алексея Дюмина в Одоеве отроется музей-усадьба генерала А.Я. Мирковича и экспозиция «Служу Отечеству»; планируется гранд-тур для экспертов туристического бизнеса в Тульскую область, – подчеркнула Татьяна Рыбкина.

На отдельном стенде представлен Музейный квартал в Туле. Гид рассказывает о едином брендинге территории; проектах, которые планируются совместно с федеральными музеями; новых резидентах квартала и ряде мероприятий в весенне-летнем сезоне.

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