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Юные пациенты Ваныкинской больницы получили новогодние подарки
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Юные пациенты Ваныкинской больницы получили новогодние подарки

Маленькие туляки получили сладкие наборы и сувениры от Госавтоинспекции.

В среду, 29 декабря, начальник ОГИБДД УМВД России по Туле Сергей Катков и начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев встретились с юными пациентами детского отделения городской клинической больницы им. Д. Я. Ваныкина, которые встретят Новый год в стенах лечебного заведения.

Вместе с главным врачом медучреждения, депутатом Тульской городской Думы Ириной Рублевской они поздравили ребят с Новым годом. Гости передали детям сладкие подарки, светоотражающие рюкзаки и памятки по основным правилам безопасности дорожного движения.

Эти презенты помогут детям быть более заметными вблизи проезжей части и на ней, а также обеспечат безопасность их передвижения.

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