В Узловой из-за аварии жители микрорайона остались без отопления
На трассе теплоснабжения произошел порыв.
В связи с порывом на трассе теплоснабжения от котельной № 32 прекращена подача тепла потребителям микрорайона Красная Узловая. Об этом сообщается
Над решением проблемы работают две аварийных бригады (12 человек), 5 единиц техники, главный инженер ресурсоснабжающей организации и заместитель главного инженера, аварийно-диспетчерская служба ресурснабжающей организации в полном составе.
Идет поиск аварийного участка.
Другие статьи по темам
Место