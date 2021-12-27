В Узловой из-за аварии жители микрорайона остались без отопления

В связи с порывом на трассе теплоснабжения от котельной № 32 прекращена подача тепла потребителям микрорайона Красная Узловая. Об этом сообщается на сайте МО Узловский район.

Над решением проблемы работают две аварийных бригады (12 человек), 5 единиц техники, главный инженер ресурсоснабжающей организации и заместитель главного инженера, аварийно-диспетчерская служба ресурснабжающей организации в полном составе.

Идет поиск аварийного участка.