Туляки массово жаловались губернатору на плохую уборку дворов и улиц от снега

По данным регионального Ситуационного центра, зафиксирован сезонный рост обращений по уборке снега и наледи. Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев отметил, что больше всего обращений поступило с 7 по 13 декабря.

Работа всех служб была перестроена, сейчас они оперативно реагируют на изменение погодных условий и работают в круглосуточном режиме.

Алексей Дюмин обратил внимание начальника Госжилинспекции Леонида Ивченко и главы областного минтранса Родиона Дудника на вопросы расчистки снега во дворах и на дорогах.

– Обработка и расчистка дорог должна быть максимально оперативной. От этого напрямую зависит аварийность в этот период, – сказал губернатор.