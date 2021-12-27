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Туляки массово жаловались губернатору на плохую уборку дворов и улиц от снега

Туляки массово жаловались губернатору на плохую уборку дворов и улиц от снега

На еженедельном оперативном совещании Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей региона.

По данным регионального Ситуационного центра, зафиксирован сезонный рост обращений по уборке снега и наледи. Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев отметил, что больше всего обращений поступило с 7 по 13 декабря.

Работа всех служб была перестроена, сейчас они оперативно реагируют на изменение погодных условий и работают в круглосуточном режиме.

Алексей Дюмин обратил внимание начальника Госжилинспекции Леонида Ивченко и главы областного минтранса Родиона Дудника на вопросы расчистки снега во дворах и на дорогах.

– Обработка и расчистка дорог должна быть максимально оперативной. От этого напрямую зависит аварийность в этот период, – сказал губернатор.

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 18:25 −5
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Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область

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