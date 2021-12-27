новости
новости
Регистрация
Тульское отделение Сбербанка стало лауреатом премии «Тульский бизнес – 2021»

Тульское отделение Сбербанка стало лауреатом премии «Тульский бизнес – 2021»

23 декабря состоялась 11-я торжественная церемония награждения лауреатов региональной премии «Тульский бизнес».

В номинации «Банк года. Инновационная экосистема» победило Тульское отделение ПАО Сбербанк. Награду управляющему Тульским отделением Сергею Ющенко вручил первый заместитель главы администрации города Тулы Илья Беспалов.

«Высокие результаты работы — это заслуга нашей большой профессиональной команды, отметил Сергей Ющенко. Сбербанк сегодня — универсальный банк, экосистема, обеспечивает все основные финансовые и нефинансовые потребности жителей региона: от платежей и переводов до решения жилищных вопросов, оформления онлайн-покупок, доставки, медицинских консультаций.

Сбербанк — основной партнер бизнеса в регионе. И молодые предприниматели, и гранды российской промышленности получают в Сбербанке качественное комплексное обслуживание, индивидуальный подход и широкий спектр финансовых инструментов для развития бизнеса».

Сбербанк является надежным партнером государственных органов, основным кредитором регионального и муниципальных бюджетов. Сбер помогает реализовать важнейшие задачи на территории региона — снижение доли наличных в экономике, финансирование программ государственно-частного партнерства и другие.

В 2021 году Сбербанк отмечает 180-летие.

Более 900 000 жителей региона — активные клиенты Сбербанка.

Кредитный портфель жителей Тульской области составляет более 74 млрд рублей, депозиты — более 114 млрд рублей.

Эквайринг Сбера установлен в торговых точках почти 8000 юридических лиц Тульской области.

Более 7000 семей улучшили жилищные условия, купив квартиру при поддержке Сбера (доля Сбера — более 50%).

Более 300 000 жителей получают зарплату на карту Сбера.

84% всех платежей ЖКХ осуществляется через Сбербанк. Все платные парковки в Туле можно оплатить через СберБанк Онлайн.

Сегодня в экосистему Сбера входит более 50 компаний. Свои представительства в Туле имеют СберЛогистика, СБЕР ЕАПТЕКА, СберЗдоровье, СберМаркет, Самокат.

21 декабря в Новомосковске состоялось открытие офиса Сбера нового поколения, в котором реализован принципиально новый поход к взаимодействию с клиентами, представлены умные устройства от SberDevices и сервисы экосистемы Сбера.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 10:00
Другие статьи по темам
Событие
Сбербанкпремия Тульский бизнес
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Эксперты высказались о том, стоит ли сейчас покупать автомобиль
Эксперты высказались о том, стоит ли сейчас покупать автомобиль
В Пролетарском районе Тулы открыли новую хоккейную площадку
В Пролетарском районе Тулы открыли новую хоккейную площадку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.