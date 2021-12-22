В Туле появились гигантские кузнечики размером с компьютерную мышь

Фото Тульского экзотариума.

Это одни из крупнейших насекомых на Земле.

В Туле появились гигантские листовидные кузнечики размером с компьютерную мышь. Их привезли в Тульский экзотариум из частного зоопарка специально для выставки «Единство непохожих».

Это одни из крупнейших насекомых на Земле. Длина тела взрослых особей превышает 13 см, размах полностью раскрытых надкрыльев — около 25 см.

— Кузнечики не умеют стрекотать, зато прекрасно шуршат с помощью гребней третьей пары ног. Этот громкий и неприятный звук помогает им отпугивать врагов. Обитают исполины шестиногого царства в тропических лесах острова Новая Гвинея, островов Ару, предпочитая укрываться в кронах деревьев, на земле их можно заметить крайне редко, — рассказали сотрудники экзотариума.

Несмотря на свои колоссальные габариты, зеленым насекомым удается оставаться совершенно незаметными в зарослях.

В данный момент кузнечики находятся на новой экспозиции (в Центральном парке), но уже на этих выходных посетители зоопарка смогут найти их на старой.

Выставка «Единство непохожих» продлится с 25 декабря по 10 января.