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Роспотребнадзор назвал основные правила зимнего питания

Роспотребнадзор назвал основные правила зимнего питания

Они помогут вам сохранить здоровье и бодрость в холодное время года.

Наступила зима, и нашему организму требуется помощь для поддержания здоровья. Иммунная защита организма, работа всех его органов и систем напрямую зависит от характера питания. Зимой в рационе должны присутствовать пищевые вещества, необходимые для поддержания функциональной активности, обменных процессов, нормальной работы всего организма.

Из-за похолодания организм «заставляет» потреблять более калорийную пищу, из которой можно максимально быстро получить энергию — жиры и углеводы. К таким продуктам, в первую очередь, относятся:

  • жирная рыба, содержащая ненасыщенные жирные омега-3 кислоты,
  • растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное),
  • зерновые продукты (цельнозерновые, с добавлением отрубей и проростков),
  • сезонные овощи (капуста, морковь, лук, чеснок),
  • свежая зелень,
  • фрукты (гранаты, цитрусовые, яблоки),
  • орехи.

Если возникает желание согреться с помощью пищи или напитка, отдайте предпочтение имбирному чаю с корицей, мятой и лимоном. Не забывайте про аминокислоты — они содержатся в нежирном мясе, курице, индейке, молочных продуктах и бобовых. Включите в рацион поливитаминные и минеральные комплексы. Запомните несколько простых правил зимнего питания:

  1. Употреблять продукты, содержащие полноценный белок.
  2. В качестве источников энергии выбирать продукты, содержащие полезные жиры и углеводы.
  3. Пить не менее 1,5−2 литров теплой жидкости в день: простую воду, компоты, кисели, травяные чаи, морсы.
  4. Компенсировать недостаточное количество витаминов и минералов специальными витаминными добавками.
  5. При выборе пищевых продуктов отдавать предпочтение продуктам местных производителей.
  6. Употреблять сухофрукты, травы и пряности, помогающие поддерживать здоровье зимой.
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