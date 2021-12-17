Роспотребнадзор назвал основные правила зимнего питания
Они помогут вам сохранить здоровье и бодрость в холодное время года.
Наступила зима, и нашему организму требуется помощь для поддержания здоровья. Иммунная защита организма, работа всех его органов и систем напрямую зависит от характера питания. Зимой в рационе должны присутствовать пищевые вещества, необходимые для поддержания функциональной активности, обменных процессов, нормальной работы всего организма.
Из-за похолодания организм «заставляет» потреблять более калорийную пищу, из которой можно максимально быстро получить энергию — жиры и углеводы. К таким продуктам, в первую очередь, относятся:
- жирная рыба, содержащая ненасыщенные жирные омега-3 кислоты,
- растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное),
- зерновые продукты (цельнозерновые, с добавлением отрубей и проростков),
- сезонные овощи (капуста, морковь, лук, чеснок),
- свежая зелень,
- фрукты (гранаты, цитрусовые, яблоки),
- орехи.
Если возникает желание согреться с помощью пищи или напитка, отдайте предпочтение имбирному чаю с корицей, мятой и лимоном. Не забывайте про аминокислоты — они содержатся в нежирном мясе, курице, индейке, молочных продуктах и бобовых. Включите в рацион поливитаминные и минеральные комплексы. Запомните несколько простых правил зимнего питания:
- Употреблять продукты, содержащие полноценный белок.
- В качестве источников энергии выбирать продукты, содержащие полезные жиры и углеводы.
- Пить не менее 1,5−2 литров теплой жидкости в день: простую воду, компоты, кисели, травяные чаи, морсы.
- Компенсировать недостаточное количество витаминов и минералов специальными витаминными добавками.
- При выборе пищевых продуктов отдавать предпочтение продуктам местных производителей.
- Употреблять сухофрукты, травы и пряности, помогающие поддерживать здоровье зимой.