Роспотребнадзор назвал основные правила зимнего питания

Они помогут вам сохранить здоровье и бодрость в холодное время года.

Наступила зима, и нашему организму требуется помощь для поддержания здоровья. Иммунная защита организма, работа всех его органов и систем напрямую зависит от характера питания. Зимой в рационе должны присутствовать пищевые вещества, необходимые для поддержания функциональной активности, обменных процессов, нормальной работы всего организма.

Из-за похолодания организм «заставляет» потреблять более калорийную пищу, из которой можно максимально быстро получить энергию — жиры и углеводы. К таким продуктам, в первую очередь, относятся:

жирная рыба, содержащая ненасыщенные жирные омега-3 кислоты,

растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное),

зерновые продукты (цельнозерновые, с добавлением отрубей и проростков),

сезонные овощи (капуста, морковь, лук, чеснок),

свежая зелень,

фрукты (гранаты, цитрусовые, яблоки),

орехи.

Если возникает желание согреться с помощью пищи или напитка, отдайте предпочтение имбирному чаю с корицей, мятой и лимоном. Не забывайте про аминокислоты — они содержатся в нежирном мясе, курице, индейке, молочных продуктах и бобовых. Включите в рацион поливитаминные и минеральные комплексы. Запомните несколько простых правил зимнего питания: