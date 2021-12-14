В Тульской области открылось производство моющих и гигиенических средств для молочного животноводства

Новое предприятие входит в состав компании «ГЕА Фарм Технолоджиз Рус».

Соглашение о сотрудничестве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году между руководством Тульской области, АО «Пластик» и ООО «ГЕА Фарм Технолоджиз Рус».

Первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев:

— Правительство региона поддерживало и будет поддерживать развитие промышленности в области. На территории технопарка создано уникальное производство, которое будет выпускать востребованную продукцию. А новые рабочие места — высокотехнологичные и высокооплачиваемые.

По словам представителя ГЕА Татьяны Гиллитцер, компания видит большие перспективы в работе в Тульской области. В своем производстве компания использует российскую продукцию, безопасную для окружающей среды.

Для выпуска продукции будут использовать немецкое оборудование и систему автоматизации, соответствующую самым современным стандартам в промышленности. Проектная мощность производства — 10 тысяч тонн продукции в год.

Продукция ООО «ГЕА Фарм Технолоджиз Рус», произведенная в Тульской области, будет доступна потребителям по всей России и экспортироваться на рынки Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана.