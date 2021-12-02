В Узловой за 170 млн рублей благоустроили набережную Свиридовского пруда

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Расширили пешеходную зону, установили сцену, лавочки, смотровые площадки и лестницы к воде, а также семь плавающих фонтанов со светодиодной подсветкой.

1 декабря губернатор Алексей Дюмин проинспектировал благоустройство набережной Свиридовского пруда в Узловой.

– Узловая — один из ключевых центров экономического развития Тульской области, но, развивая экономику, важно не забывать о создании комфортной среды для жителей. В этом году завершена реализация проекта в рамках Всероссийского конкурса малых городов. Это самый масштабный проект и пример комплексного подхода в благоустройстве в муниципалитетах, — подчеркнул губернатор.

Глава администрации Узловского района Николай Терехов доложил, что работы выполнены на общей площади 5,6 га. Эту территорию выбрали сами жители. Стоимость реализации проекта — 170 млн рублей.

Между прудом и сквером Завенягина расширена пешеходная зона, сделана сцена под навесом. Берега Свиридовского пруда укреплены металлическими сваями с бетонированием в грунт, на набережной установлены лавочки, смотровые площадки и лестницы к воде, а также семь плавающих фонтанов со светодиодной подсветкой.





Обновлена Аллея влюбленных. Здесь установили авторские малые архитектурные формы («Любовь», «Арка замков», «Камень желаний», «Лавка для поцелуев» и многоуровневое освещение.



Создан ландшафтный парк с современными лавочками и подсветкой.





На площади 50 лет Победы заменили асфальтовое покрытие, установили лавочки, сделали новое освещение, высадили ели.



Благоустроена территория Дома детского творчества. Здесь появились современные навесы с качелями.



В 2020 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» сделана современная детская площадка. Обеспечена доступная среда для людей с ОВЗ. Для безопасности жителей и сохранности объектов благоустройства в сквере установлены и подключены к системе «Безопасный город» 17 камер, работает пост полиции. Узловчане благоустройством довольны.





Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков сообщил, что Узловая — пятый город региона, благоустроенный в рамках Всероссийского конкурса. Еще два проекта (Липки и Плавск) завершаются. Осталось выполнить работы по установке малых архитектурных форм. Алексей Дюмин поручил Олегу Дючкову контролировать сроки завершения этих работ.





Губернатор дал Николаю Терехову ряд поручений:

обеспечить безопасность и тишину для жителей близлежащих многоквартирных домов;

привести в единообразие оформление пространств с соседними зданиями;

продумать общественные мероприятия для всех жителей города;

поддерживать территорию в надлежащем состоянии, проводить уборку, устранять возникающие неисправности.

На набережной Алексей Дюмин пообщался с жителями.

Один из вопросов, который волнует узловчан, — благоустройство дворовых территорий. Губернатор отметил, что в регионе реализуются два больших проекта «Формирование комфортной городской среды» и «Народный бюджет», с помощью которых жители могут благоустроить придомовую территорию.

Николай Терехов сообщил, что в этом году по проекту ФКГС благоустроено 13 дворов, в 2022-м планируется благоустроить еще 12.

Речь шла о ремонте Дома культуры. Губернатор отметил, что на его ремонт уже выделено порядка 300 млн рублей. Работы будут производиться поэтапно.

Также вопросы жителей касались замены системы водоснабжения в городе.